Here's your cheat sheet for Amazon Music's Stagecoach livestream

For country fans who can't make it to Stagecoach in California this weekend, Amazon Music's gotcha covered.
You'll be able to watch the livestream of the festival exclusively on Prime Video, Twitch and the Amazon Music app April 24-26.
Boasting multiple channels and practically innumerable artists, here's the Stagecoach livestream schedule, which kicks off at 3 p.m. PT each day:
Friday, April 24
Channel 1
3:05 p.m. — Noah Rinker
3:25 p.m. — Adrien Nunez
4:00 p.m. — Ole 60
4:25 p.m. — Avery Anna
5:00 p.m. — Chase Rice
5:55 p.m. — Nate Smith
6:50 p.m. — Ella Langley
7:50 p.m. — Bailey Zimmerman
8:55 p.m. — The Red Clay Strays
10:00 p.m. — Cody Johnson
11:30 p.m. — Diplo
Channel 2
3:05 p.m. — Neon Union
3:25 p.m. — Larkin Poe
4:00 p.m. — Marcus King Band
4:50 p.m. — Lyle Lovett
5:35 p.m. — BigXthaPlug
6:30 p.m. — Noah Cyrus
7:00 p.m. — Wynonna Judd
8:00 p.m. — Counting Crows
8:50 p.m. — Sam Barber
10:00 p.m. — Dan + Shay
10:45 p.m. — Diplo ft. Juicy J
11:05 p.m. — Rebecca Black
11:45 p.m. — Dillstradamus
Saturday, April 25
Channel 1
3:10 p.m. — Kevin Smiley
3:30 p.m. — Braxton Keith
4:05 p.m. — Redferrin
4:40 p.m. — Corey Kent
5:35 p.m. — Teddy Swims
6:20 p.m. — Treaty Oak Revival
7:20 p.m. — Little Big Town
8:20 p.m. — Riley Green
9:30 p.m. — Lainey Wilson
11:00 p.m. — Pitbull
Channel 2
3:10 p.m. — S.G. Goodman
3:30 p.m. — Lane Pittman
4:05 p.m. — Benjamin Tod
4:40 p.m. — Michael Marcagi
5:20 p.m. — Willow Avalon
5:55 p.m. — Billy Bob Thornton & The Boxmasters
6:40 p.m. — Chase Matthew
7:20 p.m. — Charles Wesley Godwin
8:10 p.m. — Bush
9:10 p.m. — Gavin Adcock
10:20 p.m. — Two Friends
Sunday, April 26
Channel 1
3:05 p.m. — Jake Worthington
3:25 p.m. — Ink
4:00 p.m. — Bayker Blankenship
4:25 p.m. — Hudson Westbrook
5:00 p.m. — Kameron Marlowe
5:55 p.m. — Brett Young
6:50 p.m. — Warren Zeiders
7:50 p.m. — Brooks & Dunn
8:50 p.m. — Hootie & the Blowfish
10:00 p.m. — Post Malone
11:30 p.m. — Ludacris
Channel 2
3:05 p.m. — Adam Sanders
3:25 p.m. — Amos Lee
4:00 p.m. — Cameron Whitcomb
4:40 p.m. — Zach John King
5:15 p.m. — Max McNown
6:00 p.m. — The Wallflowers
6:55 p.m. — Eli Young Band
7:25 p.m. — Ty Myers
8:25 p.m. — Third Eye Blind
9:25 p.m. — Wyatt Flores
10:30 p.m. — Loud Luxury
11:20 p.m. — DJ Pauly D
