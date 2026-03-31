Cities with the fastest-growing home prices in Texas
The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.
The typical home value in the United States was $361,371 in February, 0.4% higher than the year before.
Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.
Stacker compiled a list of cities with the fastest-growing home prices in Texas using data from Zillow. Cities are ranked by the dollar change in the Zillow Home Values Index for all homes from the 12 months ending February 2026. The charts in this story were created automatically using Matplotlib. Data was available for 50 cities and towns in Texas.
#50. Arthur City
- Typical home value: $268,383
- 1-year price change: +$15,166 (+6.0%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Paris, TX
#49. Lyford
- Typical home value: $164,359
- 1-year price change: +$15,213 (+10.2%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Raymondville, TX
#48. Tuscola
- Typical home value: $384,452
- 1-year price change: +$15,321 (+4.2%)
- 5-year price change: +$95,593 (+33.1%)
- Metro area: Abilene, TX
#47. Sumner
- Typical home value: $315,858
- 1-year price change: +$15,523 (+5.2%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Paris, TX
#46. Powderly
- Typical home value: $272,305
- 1-year price change: +$15,969 (+6.2%)
- 5-year price change: +$78,935 (+40.8%)
- Metro area: Paris, TX
#45. Dumas
- Typical home value: $185,946
- 1-year price change: +$15,973 (+9.4%)
- 5-year price change: +$33,623 (+22.1%)
- Metro area: Dumas, TX
#44. Miles
- Typical home value: $259,957
- 1-year price change: +$16,091 (+6.6%)
- 5-year price change: +$37,185 (+16.7%)
- Metro area: San Angelo, TX
#43. Turkey
- Typical home value: $96,896
- 1-year price change: +$16,138 (+20.0%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: not in a metro area
#42. Jones Creek
- Typical home value: $215,647
- 1-year price change: +$16,379 (+8.2%)
- 5-year price change: +$39,551 (+22.5%)
- Metro area: Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX
#41. Alamo Heights
- Typical home value: $730,322
- 1-year price change: +$16,563 (+2.3%)
- 5-year price change: +$158,051 (+27.6%)
- Metro area: San Antonio-New Braunfels, TX
#40. Andrews
- Typical home value: $254,892
- 1-year price change: +$16,580 (+7.0%)
- 5-year price change: +$33,448 (+15.1%)
- Metro area: Andrews, TX
#39. Van Horn
- Typical home value: $159,330
- 1-year price change: +$16,658 (+11.7%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: not in a metro area
#38. Windom
- Typical home value: $312,081
- 1-year price change: +$16,790 (+5.7%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Bonham, TX
#37. Rio Bravo
- Typical home value: $120,558
- 1-year price change: +$16,867 (+16.3%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Laredo, TX
#36. Carmine
- Typical home value: $620,920
- 1-year price change: +$17,006 (+2.8%)
- 5-year price change: +$133,667 (+27.4%)
- Metro area: Brenham, TX
#35. Friona
- Typical home value: $158,858
- 1-year price change: +$17,057 (+12.0%)
- 5-year price change: +$31,725 (+25.0%)
- Metro area: Hereford, TX
#34. Lincoln
- Typical home value: $487,209
- 1-year price change: +$17,271 (+3.7%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: not in a metro area
#33. Gardendale
- Typical home value: $394,104
- 1-year price change: +$17,482 (+4.6%)
- 5-year price change: +$54,683 (+16.1%)
- Metro area: Odessa, TX
#32. Riviera
- Typical home value: $233,572
- 1-year price change: +$17,827 (+8.3%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Kingsville, TX
#31. Lytle
- Typical home value: $284,190
- 1-year price change: +$17,953 (+6.7%)
- 5-year price change: +$38,566 (+15.7%)
- Metro area: San Antonio-New Braunfels, TX
#30. Roby
- Typical home value: $109,455
- 1-year price change: +$17,975 (+19.6%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: not in a metro area
#29. Coahoma
- Typical home value: $186,832
- 1-year price change: +$18,070 (+10.7%)
- 5-year price change: -6,565.825237410376 (-3.4%)
- Metro area: Big Spring, TX
#28. Washington
- Typical home value: $554,073
- 1-year price change: +$18,466 (+3.4%)
- 5-year price change: +$120,627 (+27.8%)
- Metro area: Brenham, TX
#27. Beach City
- Typical home value: $544,754
- 1-year price change: +$18,498 (+3.5%)
- 5-year price change: +$140,794 (+34.9%)
- Metro area: Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX
#26. Ovalo
- Typical home value: $451,322
- 1-year price change: +$19,145 (+4.4%)
- 5-year price change: +$129,363 (+40.2%)
- Metro area: Abilene, TX
#25. Lake Tanglewood
- Typical home value: $654,709
- 1-year price change: +$19,250 (+3.0%)
- 5-year price change: +$173,918 (+36.2%)
- Metro area: Amarillo, TX
#24. Graford
- Typical home value: $650,190
- 1-year price change: +$19,480 (+3.1%)
- 5-year price change: +$191,530 (+41.8%)
- Metro area: Mineral Wells, TX
#23. Paducah
- Typical home value: $69,339
- 1-year price change: +$20,106 (+40.8%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: not in a metro area
#22. Van Vleck
- Typical home value: $226,969
- 1-year price change: +$20,298 (+9.8%)
- 5-year price change: +$51,873 (+29.6%)
- Metro area: Bay City, TX
#21. Markham
- Typical home value: $147,097
- 1-year price change: +$20,572 (+16.3%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Bay City, TX
#20. Marathon
- Typical home value: $178,184
- 1-year price change: +$21,479 (+13.7%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: not in a metro area
#19. Uncertain
- Typical home value: $171,460
- 1-year price change: +$21,489 (+14.3%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: Longview, TX
#18. Junction
- Typical home value: $299,987
- 1-year price change: +$22,685 (+8.2%)
- 5-year price change: +$57,808 (+23.9%)
- Metro area: not in a metro area
#17. Olmos Park
- Typical home value: $931,900
- 1-year price change: +$23,128 (+2.5%)
- 5-year price change: +$207,264 (+28.6%)
- Metro area: San Antonio-New Braunfels, TX
#16. Terrell Hills
- Typical home value: $885,227
- 1-year price change: +$25,036 (+2.9%)
- 5-year price change: +$189,609 (+27.3%)
- Metro area: San Antonio-New Braunfels, TX
#15. Round Top
- Typical home value: $1,233,332
- 1-year price change: +$26,157 (+2.2%)
- 5-year price change: +$451,752 (+57.8%)
- Metro area: not in a metro area
#14. Tahoka
- Typical home value: $168,439
- 1-year price change: +$27,114 (+19.2%)
- 5-year price change: +$4,104 (+2.5%)
- Metro area: Lubbock, TX
#13. Beckville
- Typical home value: $148,071
- 1-year price change: +$27,925 (+23.2%)
- 5-year price change: data not available
- Metro area: not in a metro area
#12. Goldthwaite
- Typical home value: $354,332
- 1-year price change: +$29,769 (+9.2%)
- 5-year price change: +$51,246 (+16.9%)
- Metro area: not in a metro area
#11. Southlake
- Typical home value: $1,274,599
- 1-year price change: +$35,694 (+2.9%)
- 5-year price change: +$479,135 (+60.2%)
- Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#10. Bartonville
- Typical home value: $1,359,787
- 1-year price change: +$38,352 (+2.9%)
- 5-year price change: +$499,442 (+58.1%)
- Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#9. Hill Country Village
- Typical home value: $1,226,902
- 1-year price change: +$42,126 (+3.6%)
- 5-year price change: +$320,649 (+35.4%)
- Metro area: San Antonio-New Braunfels, TX
#8. Rollingwood
- Typical home value: $2,250,357
- 1-year price change: +$43,682 (+2.0%)
- 5-year price change: +$715,517 (+46.6%)
- Metro area: Austin-Round Rock-Georgetown, TX
#7. Chappell Hill
- Typical home value: $609,027
- 1-year price change: +$44,660 (+7.9%)
- 5-year price change: +$195,018 (+47.1%)
- Metro area: Brenham, TX
#6. Bellaire
- Typical home value: $1,155,177
- 1-year price change: +$53,013 (+4.8%)
- 5-year price change: +$300,269 (+35.1%)
- Metro area: Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX
#5. West Lake Hills
- Typical home value: $1,976,423
- 1-year price change: +$86,741 (+4.6%)
- 5-year price change: +$579,948 (+41.5%)
- Metro area: Austin-Round Rock-Georgetown, TX
#4. Westlake
- Typical home value: $3,085,191
- 1-year price change: +$102,595 (+3.4%)
- 5-year price change: +$1,289,607 (+71.8%)
- Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#3. Highland Park
- Typical home value: $2,847,254
- 1-year price change: +$129,700 (+4.8%)
- 5-year price change: +$1,287,897 (+82.6%)
- Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#2. University Park
- Typical home value: $2,402,604
- 1-year price change: +$156,499 (+7.0%)
- 5-year price change: +$1,047,483 (+77.3%)
- Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#1. Westover Hills
- Typical home value: $2,609,191
- 1-year price change: +$194,163 (+8.0%)
- 5-year price change: +$1,084,198 (+71.1%)
- Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX