Cities with the fastest-growing home prices in the San Antonio metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the San Antonio-New Braunfels, TX metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

(Stacker/Stacker)

Stacker

#30. Mico, TX

- 1-year price change: -$4,946 (-1.0%)

- 5-year price change: +$124,711 (+33.0%)

- Typical home value: $502,771 (#16 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#29. New Berlin, TX

- 1-year price change: -$4,214 (-1.0%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $418,392 (#24 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#28. Live Oak, TX

- 1-year price change: -$3,900 (-1.6%)

- 5-year price change: +$47,257 (+24.4%)

- Typical home value: $240,953 (#57 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#27. Castroville, TX

- 1-year price change: -$3,304 (-0.8%)

- 5-year price change: +$82,748 (+24.2%)

- Typical home value: $425,307 (#23 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#26. Marion, TX

- 1-year price change: -$3,175 (-1.0%)

- 5-year price change: +$62,316 (+25.5%)

- Typical home value: $306,327 (#39 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#25. Boerne, TX

- 1-year price change: -$3,142 (-0.6%)

- 5-year price change: +$120,865 (+28.3%)

- Typical home value: $548,478 (#11 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#24. Bulverde, TX

- 1-year price change: -$2,885 (-0.6%)

- 5-year price change: +$89,592 (+23.8%)

- Typical home value: $465,697 (#19 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#23. Santa Clara, TX

- 1-year price change: -$2,607 (-0.5%)

- 5-year price change: +$114,394 (+30.6%)

- Typical home value: $488,241 (#17 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#22. Saint Hedwig, TX

- 1-year price change: -$2,490 (-0.9%)

- 5-year price change: +$51,521 (+21.7%)

- Typical home value: $289,202 (#44 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#21. Floresville, TX

- 1-year price change: -$2,465 (-0.7%)

- 5-year price change: +$61,907 (+21.5%)

- Typical home value: $349,250 (#33 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#20. China Grove, TX

- 1-year price change: -$2,050 (-0.6%)

- 5-year price change: +$83,400 (+29.7%)

- Typical home value: $363,999 (#30 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#19. Helotes, TX

- 1-year price change: -$2,015 (-0.4%)

- 5-year price change: +$98,258 (+27.5%)

- Typical home value: $455,967 (#21 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#18. Spring Branch, TX

- 1-year price change: -$1,949 (-0.3%)

- 5-year price change: +$154,332 (+37.2%)

- Typical home value: $568,848 (#10 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#17. Elmendorf, TX

- 1-year price change: -$918 (-0.4%)

- 5-year price change: $-5,939 (-2.6%)

- Typical home value: $226,787 (#63 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#16. Kendalia, TX

- 1-year price change: -$908 (-0.1%)

- 5-year price change: +$214,561 (+36.7%)

- Typical home value: $798,593 (#5 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#15. Somerset, TX

- 1-year price change: -$737 (-0.3%)

- 5-year price change: +$24,646 (+11.6%)

- Typical home value: $237,336 (#60 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#14. Leon Valley, TX

- 1-year price change: -$568 (-0.2%)

- 5-year price change: +$52,376 (+25.5%)

- Typical home value: $258,051 (#52 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#13. Pleasanton, TX

- 1-year price change: +$1,043 (+0.4%)

- 5-year price change: +$37,348 (+17.1%)

- Typical home value: $255,212 (#54 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#12. Adkins, TX

- 1-year price change: +$1,206 (+0.3%)

- 5-year price change: +$81,044 (+24.1%)

- Typical home value: $417,915 (#25 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#11. Poteet, TX

- 1-year price change: +$2,634 (+1.1%)

- 5-year price change: +$20,583 (+9.7%)

- Typical home value: $233,690 (#61 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#10. Hollywood Park, TX

- 1-year price change: +$4,662 (+0.9%)

- 5-year price change: +$134,793 (+35.5%)

- Typical home value: $514,690 (#15 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#9. Fair Oaks Ranch, TX

- 1-year price change: +$4,752 (+0.7%)

- 5-year price change: +$190,966 (+38.0%)

- Typical home value: $693,281 (#8 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#8. La Vernia, TX

- 1-year price change: +$5,063 (+1.1%)

- 5-year price change: +$127,800 (+35.7%)

- Typical home value: $485,463 (#18 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#7. Atascosa, TX

- 1-year price change: +$6,341 (+2.4%)

- 5-year price change: +$38,991 (+16.6%)

- Typical home value: $274,573 (#47 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#6. Alamo Heights, TX

- 1-year price change: +$6,904 (+1.0%)

- 5-year price change: +$165,415 (+29.9%)

- Typical home value: $718,319 (#7 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#5. Shavano Park, TX

- 1-year price change: +$9,282 (+1.0%)

- 5-year price change: +$258,143 (+39.5%)

- Typical home value: $912,494 (#3 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#4. Terrell Hills, TX

- 1-year price change: +$9,983 (+1.2%)

- 5-year price change: +$201,087 (+30.1%)

- Typical home value: $869,431 (#4 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#3. Lytle, TX

- 1-year price change: +$11,081 (+4.1%)

- 5-year price change: +$38,415 (+15.7%)

- Typical home value: $283,591 (#46 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#2. Olmos Park, TX

- 1-year price change: +$14,035 (+1.5%)

- 5-year price change: +$216,588 (+30.5%)

- Typical home value: $927,529 (#2 most expensive city in metro)

(Stacker/Stacker)

Stacker

#1. Hill Country Village, TX

- 1-year price change: +$33,708 (+2.8%)

- 5-year price change: +$351,337 (+40.5%)

- Typical home value: $1,219,291 (#1 most expensive city in metro)