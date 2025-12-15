Shaboozey’s “A Bar Song (Tipsy)” is TouchTunes’ most played song for second straight year

Everybody in the bar is STILL getting tipsy!
Shaboozey’s hit “A Bar Song (Tipsy)” was TouchTunes jukeboxes most played song for the second straight year.
TouchTunes’ Most-Played Songs of 2025
1. “A Bar Song (Tipsy),” Shaboozey
2. “Tennessee Whiskey,” Chris Stapleton
3. “Pink Pony Club,” Chappell Roan
4. “Lose Control,” Teddy Swims
5. “I Love This Bar,” Toby Keith
6. “I’m the Problem,” Morgan Wallen
7. “I Had Some Help,” Post Malone feat. Morgan Wallen
8. “I Never Lie,” Zach Top
9. “You Look Like You Love Me,” Ella Langley feat. Riley Green
10. “Friends in Low Places,” Garth Brooks
11. “Neon Moon,” Brooks & Dunn
12. “Drinkin’ Problem,” Midland
13. “Not Like Us,” Kendrick Lamar
14. “Simple Man,” Lynyrd Skynyrd
15. “Fat Bottomed Girls,” Queen
16. “Whiskey Glasses,” Morgan Wallen
17. “Cowgirls,” Morgan Wallen feat. ERNEST
18. “Rockstar,” Nickelback
19. “Brown Eyed Girl,” Van Morrison
20. “Higher,” Creed
21. “Love Somebody,” Morgan Wallen
22. “Sweet Child o’ Mine,” Guns N’ Roses
23. “Don’t Stop Believin’,” Journey
24. “Copperhead Road,” Steve Earle
25. “Something in the Orange,” Zach Bryan