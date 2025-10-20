Counties with the most pre-war homes in Texas

Pre-war homes—those built before 1939—are architectural gems. They are sturdy, charming, and often what people are referring to when they look at the prevalent colorless, linear designs of today and lament "they just don't make them like they used to."
In some ways, that's a good thing. Pre-war homes often contained materials we know to be hazardous today, like asbestos and lead. But their signature characteristics, including hardwood floors, nickel accents, ornate crown molding, and high ceilings, are among the features many people look for in a dream home.
Preserving the history of these properties, many of which you'll find on the National Register of Historic Places, is labor that often extends beyond the scope of an individual homeowner. Depending on where these homes are located, special permission by local historic commissions may be required before renovations can be done in an effort to preserve their historic architectural integrity.
Stacker compiled a list of counties in Texas with the most pre-war homes using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of homes that were built in 1939 or earlier based on 2023 5-year estimates.
#50. Dawson County
- Homes built 1939 or earlier: 11.6% (569 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (43 homes)
- Median year homes built: 1965
- National rank: #1,468
- Total homes built: 4,892
#49. Hartley County
- Homes built 1939 or earlier: 11.7% (212 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (7 homes)
- Median year homes built: 1980
- National rank: #1,461
- Total homes built: 1,808
#48. Coleman County
- Homes built 1939 or earlier: 12.1% (592 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (48 homes)
- Median year homes built: 1967
- National rank: #1,438
- Total homes built: 4,902
#47. San Saba County
- Homes built 1939 or earlier: 12.1% (344 homes)
- Homes built since 2000: 1.9% (53 homes)
- Median year homes built: 1976
- National rank: #1,437
- Total homes built: 2,848
#46. Knox County
- Homes built 1939 or earlier: 12.3% (222 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1967
- National rank: #1,423
- Total homes built: 1,802
#45. Callahan County
- Homes built 1939 or earlier: 12.5% (818 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (53 homes)
- Median year homes built: 1976
- National rank: #1,407
- Total homes built: 6,523
#44. Hemphill County
- Homes built 1939 or earlier: 12.8% (216 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1980
- National rank: #1,388
- Total homes built: 1,694
#43. DeWitt County
- Homes built 1939 or earlier: 12.9% (1,187 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (92 homes)
- Median year homes built: 1975
- National rank: #1,377
- Total homes built: 9,222
#42. Briscoe County
- Homes built 1939 or earlier: 12.9% (116 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1964
- National rank: #1,376
- Total homes built: 901
#41. Presidio County
- Homes built 1939 or earlier: 13.1% (442 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1977
- National rank: #1,364
- Total homes built: 3,380
#40. Runnels County
- Homes built 1939 or earlier: 13.2% (661 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (30 homes)
- Median year homes built: 1958
- National rank: #1,355
- Total homes built: 4,989
#39. Comanche County
- Homes built 1939 or earlier: 13.4% (928 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (63 homes)
- Median year homes built: 1977
- National rank: #1,349
- Total homes built: 6,940
#38. Mills County
- Homes built 1939 or earlier: 13.7% (358 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (3 homes)
- Median year homes built: 1977
- National rank: #1,330
- Total homes built: 2,614
#37. Fayette County
- Homes built 1939 or earlier: 14.0% (1,851 homes)
- Homes built since 2000: 1.7% (222 homes)
- Median year homes built: 1981
- National rank: #1,313
- Total homes built: 13,210
#36. Floyd County
- Homes built 1939 or earlier: 14.3% (372 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1960
- National rank: #1,287
- Total homes built: 2,601
#35. Irion County
- Homes built 1939 or earlier: 14.3% (114 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1980
- National rank: #1,282
- Total homes built: 795
#34. Edwards County
- Homes built 1939 or earlier: 14.4% (130 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1966
- National rank: #1,272
- Total homes built: 903
#33. Sutton County
- Homes built 1939 or earlier: 14.7% (255 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1974
- National rank: #1,247
- Total homes built: 1,740
#32. La Salle County
- Homes built 1939 or earlier: 14.7% (339 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1981
- National rank: #1,243
- Total homes built: 2,307
#31. Swisher County
- Homes built 1939 or earlier: 15.3% (464 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (2 homes)
- Median year homes built: 1960
- National rank: #1,210
- Total homes built: 3,038
#30. Kent County
- Homes built 1939 or earlier: 15.5% (75 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1974
- National rank: #1,192
- Total homes built: 484
#29. Mitchell County
- Homes built 1939 or earlier: 15.5% (573 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (4 homes)
- Median year homes built: 1958
- National rank: #1,190
- Total homes built: 3,697
#28. Shackelford County
- Homes built 1939 or earlier: 15.8% (248 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (3 homes)
- Median year homes built: 1974
- National rank: #1,168
- Total homes built: 1,572
#27. Oldham County
- Homes built 1939 or earlier: 15.9% (126 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (3 homes)
- Median year homes built: 1966
- National rank: #1,152
- Total homes built: 791
#26. Kenedy County
- Homes built 1939 or earlier: 15.9% (11 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1955
- National rank: #1,149
- Total homes built: 69
#25. Kinney County
- Homes built 1939 or earlier: 16.6% (257 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1978
- National rank: #1,103
- Total homes built: 1,548
#24. Concho County
- Homes built 1939 or earlier: 16.8% (238 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (7 homes)
- Median year homes built: 1972
- National rank: #1,090
- Total homes built: 1,420
#23. Hamilton County
- Homes built 1939 or earlier: 17.6% (767 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (44 homes)
- Median year homes built: 1967
- National rank: #1,030
- Total homes built: 4,356
#22. Sherman County
- Homes built 1939 or earlier: 18.7% (209 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1963
- National rank: #957
- Total homes built: 1,117
#21. McCulloch County
- Homes built 1939 or earlier: 18.9% (796 homes)
- Homes built since 2000: 1.7% (73 homes)
- Median year homes built: 1967
- National rank: #946
- Total homes built: 4,216
#20. Childress County
- Homes built 1939 or earlier: 18.9% (555 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (21 homes)
- Median year homes built: 1971
- National rank: #942
- Total homes built: 2,935
#19. Haskell County
- Homes built 1939 or earlier: 18.9% (584 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1961
- National rank: #941
- Total homes built: 3,084
#18. Mason County
- Homes built 1939 or earlier: 19.0% (458 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (11 homes)
- Median year homes built: 1972
- National rank: #938
- Total homes built: 2,411
#17. Throckmorton County
- Homes built 1939 or earlier: 19.3% (185 homes)
- Homes built since 2000: 2.2% (21 homes)
- Median year homes built: 1961
- National rank: #921
- Total homes built: 960
#16. Donley County
- Homes built 1939 or earlier: 19.4% (378 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (5 homes)
- Median year homes built: 1971
- National rank: #915
- Total homes built: 1,950
#15. Wilbarger County
- Homes built 1939 or earlier: 19.4% (1,136 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (20 homes)
- Median year homes built: 1963
- National rank: #912
- Total homes built: 5,848
#14. Eastland County
- Homes built 1939 or earlier: 19.5% (1,834 homes)
- Homes built since 2000: 1.8% (166 homes)
- Median year homes built: 1963
- National rank: #901
- Total homes built: 9,391
#13. Wheeler County
- Homes built 1939 or earlier: 20.7% (538 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (1 homes)
- Median year homes built: 1961
- National rank: #830
- Total homes built: 2,595
#12. Armstrong County
- Homes built 1939 or earlier: 22.0% (195 homes)
- Homes built since 2000: 1.1% (10 homes)
- Median year homes built: 1964
- National rank: #758
- Total homes built: 888
#11. Menard County
- Homes built 1939 or earlier: 22.2% (290 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1970
- National rank: #745
- Total homes built: 1,309
#10. Roberts County
- Homes built 1939 or earlier: 23.2% (91 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1966
- National rank: #692
- Total homes built: 392
#9. Foard County
- Homes built 1939 or earlier: 23.4% (141 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (6 homes)
- Median year homes built: 1962
- National rank: #682
- Total homes built: 602
#8. Hardeman County
- Homes built 1939 or earlier: 24.9% (465 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1961
- National rank: #612
- Total homes built: 1,866
#7. Carson County
- Homes built 1939 or earlier: 26.3% (734 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (26 homes)
- Median year homes built: 1959
- National rank: #530
- Total homes built: 2,792
#6. Collingsworth County
- Homes built 1939 or earlier: 26.4% (388 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1961
- National rank: #523
- Total homes built: 1,471
#5. Cottle County
- Homes built 1939 or earlier: 26.9% (261 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1958
- National rank: #498
- Total homes built: 972
#4. Motley County
- Homes built 1939 or earlier: 29.0% (216 homes)
- Homes built since 2000: 1.5% (11 homes)
- Median year homes built: 1957
- National rank: #395
- Total homes built: 746
#3. Loving County
- Homes built 1939 or earlier: 31.9% (15 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1958
- National rank: #275
- Total homes built: 47
#2. Terrell County
- Homes built 1939 or earlier: 39.2% (260 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1948
- National rank: #71
- Total homes built: 663
#1. Hall County
- Homes built 1939 or earlier: 40.0% (700 homes)
- Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
- Median year homes built: 1954
- National rank: #59
- Total homes built: 1,748