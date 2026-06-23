Cities with the most expensive homes in the Dallas metro area
Purchasing a home is one of the most important investments there is. More than a place to live, homeownership is an asset with the potential to tremendously rise in value. But with home prices reaching record heights, affordability plays a huge role for buyers.
The typical home value in the United States was $368,720 in May, 0.8% higher than the year before.
High mortgage rates are also making monthly payments more expensive; as of June 11, the
[ 30-year fixed mortgage rate ]
sits at 6.52%.
Although home prices have inflated all across the U.S., there are some cities that command a higher price tag than others. Location, size, age, and condition are all contributing factors to home value.
Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Dallas metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018. Data was available for 177 cities and towns.
#30. Aledo, TX
- Typical home value: $538,965
- 1-year price change: -2.3%
- 5-year price change: +23.3%
#29. Dalworthington Gardens, TX
- Typical home value: $555,470
- 1-year price change: -3.2%
- 5-year price change: +23.4%
#28. Grapevine, TX
- Typical home value: $559,483
- 1-year price change: +0.1%
- 5-year price change: +32.2%
#27. Murphy, TX
- Typical home value: $580,496
- 1-year price change: -4.8%
- 5-year price change: +25.5%
#26. Saint Paul, TX
- Typical home value: $591,392
- 1-year price change: +0.2%
- 5-year price change: +34.1%
#25. Highland Village, TX
- Typical home value: $593,469
- 1-year price change: -2.3%
- 5-year price change: +26.6%
#24. Argyle, TX
- Typical home value: $603,412
- 1-year price change: -4.5%
- 5-year price change: +18.3%
#23. Flower Mound, TX
- Typical home value: $613,899
- 1-year price change: -2.2%
- 5-year price change: +28.5%
#22. Lantana, TX
- Typical home value: $616,234
- 1-year price change: -0.4%
- 5-year price change: +26.5%
#21. Coppell, TX
- Typical home value: $626,250
- 1-year price change: -2.3%
- 5-year price change: +32.9%
#20. Sunnyvale, TX
- Typical home value: $642,714
- 1-year price change: -0.5%
- 5-year price change: +27.9%
#19. Frisco, TX
- Typical home value: $658,055
- 1-year price change: -5.3%
- 5-year price change: +29.4%
#18. Keller, TX
- Typical home value: $660,298
- 1-year price change: +0.6%
- 5-year price change: +33.5%
#17. Fairview, TX
- Typical home value: $668,105
- 1-year price change: -6.4%
- 5-year price change: +24.2%
#16. Hebron, TX
- Typical home value: $670,524
- 1-year price change: -4.5%
- 5-year price change: data not available
#15. Trophy Club, TX
- Typical home value: $703,783
- 1-year price change: -2.9%
- 5-year price change: +30.2%
#14. Heath, TX
- Typical home value: $714,647
- 1-year price change: -1.1%
- 5-year price change: +26.9%
#13. Pecan Acres, TX
- Typical home value: $743,941
- 1-year price change: +0.1%
- 5-year price change: +30.2%
#12. Prosper, TX
- Typical home value: $779,299
- 1-year price change: -6.0%
- 5-year price change: +31.5%
#11. Double Oak, TX
- Typical home value: $856,659
- 1-year price change: +0.3%
- 5-year price change: +36.0%
#10. Colleyville, TX
- Typical home value: $925,491
- 1-year price change: +1.6%
- 5-year price change: +40.7%
#9. Lucas, TX
- Typical home value: $1,079,696
- 1-year price change: -1.8%
- 5-year price change: +34.7%
#8. Copper Canyon, TX
- Typical home value: $1,103,017
- 1-year price change: -2.1%
- 5-year price change: +40.8%
#7. Parker, TX
- Typical home value: $1,109,674
- 1-year price change: -2.0%
- 5-year price change: +37.2%
#6. Southlake, TX
- Typical home value: $1,325,023
- 1-year price change: +2.1%
- 5-year price change: +49.3%
#5. Bartonville, TX
- Typical home value: $1,411,153
- 1-year price change: +1.9%
- 5-year price change: +46.5%
#4. University Park, TX
- Typical home value: $2,481,465
- 1-year price change: +6.6%
- 5-year price change: +67.4%
#3. Westover Hills, TX
- Typical home value: $2,648,340
- 1-year price change: +5.7%
- 5-year price change: +56.2%
#2. Highland Park, TX
- Typical home value: $2,980,735
- 1-year price change: +4.2%
- 5-year price change: +73.9%
#1. Westlake, TX
- Typical home value: $3,147,489
- 1-year price change: +1.1%
- 5-year price change: +56.5%