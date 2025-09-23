These are the 25 most-watched music videos from the 1980s on YouTube

Did your favorite ‘80s song make the list?

Through the years DETROIT, MI - MAY 7: (L-R) Drummer Steven Adler, Duff McKagan, vocals Axl Rose, guitarist Slash and guitarist Izzy Stradlin of the music group Guns N' Roses pose for a portrait on May 7, 1988, at the Detroit State Theater in Detroit, Michigan. (Photo by Ross Marino/Getty Images) (Icon and Image/Getty Images)
By Jimmy Larrabee

The website Kworb.net has been tracking YouTube video views for years, and as a result, we can find out what the 25 most viewed music videos from the ‘80s are. How many of these hits did you have on cassette or CD growing up?

See the full list below

#25 Another One Bites The Dust - Queen - 677 million views


#24 Right Here Waiting - Richard Marx - 694 million views

#23 Modern Talking - You’re In My Heart, You’re My Soul - 827 million views

#22 Modern Talking - Cheri Cheri Lady - 836 million views

#21 Patience - Guns ‘N Roses - 845 million views

#20 Don’t Cry - Guns ‘N Roses - 851 million views

#19 Sacrifice - Elton John - 851 million views

#18 Karma Chameleon - Culture Club - 858 million views

#17 Last Christmas - WHAM! - 1 billion views

#16 Las Isla Bonita - Madonna - 1 billion views

#15 Thriller - Michael Jackson - 1 billion views

#14 Sweet Dreams (Are Made Of This) - Eurythmics - 1 billion views

#13 Smooth Criminal - Michael Jackson - 1.1 billion views

#12 Eye Of The Tiger - Survivor - 1.1 billion views

#11 Back In Black - AC/DC - 1.1 billion views

#10 Africa - Toto - 1.1 billion views

#9 Beat It - Michael Jackson - 1.2 billion views

#8 Total Eclipse Of The Heart - Bonnie Tyler - 1.2 billion views

#7 Livin’ On A Prayer - Bon Jovi - 1.3 billion views

#6 The Final Countdown - Europe - 1.3 billion views

#5 - Carless Whisper - George Michael - 1.4 billion views

#4 Every Breath You Take - The Police - 1.5 billion views

#3 Girls Just Wanna Have Fun - Cyndi Lauper - 1.5 billion views

#3 Never Gonna Give You Up - Rick Astley - 1.6 billion views

#2 Sweet Child O’ Mine - Guns ‘N Roses - 1.8 billion views

#2 Billie Jean - Michael Jackson - 1.9 billion views

#1 ah-ha - Take On Me - 2.2 billion views

